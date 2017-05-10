Омские дорожники «залатали» яму мемориальными плитами с именами героев ВОВ (ВИДЕО) / СКР проводит проверку: названы подозреваемые

Публикации за 10.05.17

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Следователи проверяют сообщения об осквернении мемориальной плиты в память о героях Великой Отечественной войны в Омской области. 9 мая местные жители сообщили в соцсетях о том, что в поселке Кормиловка дорожную яму засыпали осколками табличек с именами героев войны, которые ранее висели на воинском мемориале. По данным чиновников, еще прошлой осенью мраморные таблички с мемориала сняли на время реконструкции. Следствие устанавливает, каким образом обломки мемориальной плиты оказались в груде строительного мусора, которым «залатали» яма на дороге.

«В ходе доследственной проверки будут проверены опубликованные сведения, установлены все обстоятельства и причины случившегося, а также ответственные лица, действиям которых будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

По словам старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СК СКР по региону Ларисы Болдиновой, расследование ведется в отношении поселковой администрации и двух предприятий. «В поле зрения три предприятия: это администрация поселка Кормиловка, на территории которого этот мемориальный комплекс, МУП «Жилищник», куда якобы были переданы снятые с мемориального комплекса плиты, на которых были высечены имена героев ВОВ, а также ДРСУ – работники этой организации проводили ямочный ремонт дороги», – цитирует слова представителя СК радиостанция «Говорит Москва». Болдинова сообщила, что сейчас следствие проводит «опросы всех должностных лиц и рабочих, а также местных жителей, которые уже поясняли, что видели, как строители закидывали щебнем и остатками этих плит дорогу». В свою очередь, рабочие утверждают, что яму закидывали просто щебнем, а «плиты потом неизвестные подложили». В связи с этим следователи проверяют также версию о том, что «кто-то, возможно, из местных жителей мог похитить с территории МУП «Жилищник» эти плиты, и потом уже осквернить их», добавила представитель СКР.

Сообщения о дорожной яме, засыпанной разбитыми плитами с воинского мемориала, на которых высечены имена погибших в годы ВОВ, фотографии и видеоролик появились накануне в соцсетях. По словам автора видео Алены Шишковой, таким образом дорожники заделали одну из ям на улице Калинина в поселке Кормиловка.

«Я пришла к бабушке в гости 9 мая. А мне бабушка и говорит: «Представляете, у нас на улице дорогу засыпали, там таблички с именами погибших с памятника, который у нас в Кормиловке строится с осени». К 9 мая обещали, теперь обещают в июне его доделать. Ну и я, недолго думая, взяла и сфотографировала и выставила это в интернет. И сняла видео, чтобы было видно, что это не какая-то провокация, а что действительно табличка лежит в яме на дороге», – рассказала девушка в комментарии радиостанции. Она также сообщила, что утром 10 мая полиция забрала таблички, задокументировав произошедшее.

В администрации Кормиловского района Омской области инцидент назвали провокацией. «На улицу Калинина и вчера вечером, и сегодня утром выезжал глава городского поселения, и там ничего не оказалось. Все эти действия – явная провокация, так как табличку использовали для того, чтобы сфотографировать, после чего она исчезла, – заявил замглавы района Евгений Маловичко в комментарии gtrk-omsk.ru. – В 2016 году мы начали ремонт памятника, в сентябре сняли плиты с фамилиями погибших бойцов и вывезли на хранение в МУП «Жилищник». Сейчас там проводим ревизию, возможно, одна из табличек была украдена. Мы подали заявление в полицию по факту хищения».

Так или иначе, следствие установит достоверность информации и даст оценку действиям чиновников.

Омск, Светлана Петрова

Омск. Другие новости 10.05.17

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