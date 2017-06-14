Жители Омска «залатали» дыру в дороге кухонным гарнитуром

Жители Омска, уставшие от разбитых автомобильных дорог поступили оригинальным способом, чтобы привлечь к проблеме внимание чиновников. Они «залатали» яму на середине трассы кухонным гарнитуром.

«У нас ЧП в Старом Кировске (Омск, левый берег Иртыша – прим. ред.), кто-то вынес кухонный гарнитур, а потом поставил на дороге в провал. И это все на перекрестке улиц Димитрова и 12-го Декабря. Создалась аварийная ситуация. Прошу вас в этом разобраться», – заявил на заседании горсовета депутат-коммунист Иван Федин, обращаясь к мэру Омска Вячеславу Двораковскому.

Как передает Flashsiberia, градоначальник не нашелся, что сказать в ответ. Как писал «Новый День», Омск печально прославился на всю страну состояние дорог после «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2016 года. Тогда одна из жительниц рассказала о плохом состоянии трасс в городе и показала разбитую улицу Богдана Хмельницкого.

В тех пор проблеме дорог Омска местные и региональные власти стараются уделять больше внимания. В этом году они обещают отремонтировать 946 тыс. квадратных метров дорог. Несмотря на заявления чиновников о проделанной работе, сообщения о глубоких ямах, провалах на дорогах, водных препятствиях регулярно появляется в СМИ. К примеру, в апреле неизвестный мужчина устроил публичный заплыв на байдарке по луже в центре Омска.

Напомним, что в мае в отношении должностных лиц местной администрации возбуждено уголовное дело по статье «халатность» (ч.1 ст.293 УК РФ). По версии следствия, вечером 9 мая на дороге по улице Калинина в районном поселке Кормиловка местные жители обнаружили в яме на ремонтируемой дороге части разбитых мемориальных плит с именами участников Великой Отечественной войны.

Омск, Иван Гридин

Омск. Другие новости 14.06.17

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