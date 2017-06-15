Перед «прямой линией» с Путиным в Омске за полдня убрали копившуюся три года помойку

Накануне «прямой линии» Владимира Путина с жителями страны в Омске за несколько часов убрали свалку около жилых домов, просуществовавшую почти три года, чтобы возмущенные горожане не нажаловались президенту.

На супербыструю реакцию городских чиновников и коммунальщиков подвигло опубликованное 10 июня в интернете видеообращение жительницы Омска к президенту России с жалобами на мусорку рядом со своим домом по улице 22 Апреля. По словам женщины, жители три года добивались от местной власти и управляющей компании вывезти мусор, но те игнорировали обращения горожан, сообщает FlashSiberia. В ветреную погоду, отметила горожанка, отходы разлетались по всей округе, а дети практически играли на помойке.

Ролик собрал более 6,5 тыс. просмотров, с ним ознакомились и местные чиновники, после чего велели коммунальным службам ликвидировать помойку.

Очередная, 15-я по счету, «прямая линия» главы государства с россиянами состоится 15 июня.

Омск, Светлана Петрова

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