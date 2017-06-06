Отремонтировали, называется: в Кемерове трещину на дороге заклеили скотчем

В Кемерове придумали новый способ ремонта дорог: образовавшиеся на них трещины теперь заклеивают скотчем.

Об «инновационном» методе сообщили горожане, прогуливавшиеся в одном из городских парков в первые летние выходные, и выложили в соцсети фото с «обновленным» тротуаром с подписью «Дорожка, не болей».

Дорожники залатали трещину на асфальте с помощью скотча в парке Победы имени Жукова. К необычному «ремонту» жители Кемерова отнеслись иронично.

«Вот они, новые дороги России! Очень удобно, знаете ли», – пошутил один из интернет-пользователей. «Это Россия, детка! Ну а что, бюджетненько», – прокомментировал другой горожанин.

В мэрии Кемерова не смогли дать оперативный комментарий по поводу подобного «ремонта» дорог, сообщает FlashSiberia.

Тем временем, на сайте горадминистрации сообщается, в столице Кузбасса продолжается ремонт дорог по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В его рамках на части улиц «занизят бордюрные камни у пешеходных переходов и обустроят остановочные и парковочные карманы», отмечается в сообщении.

Трещина на асфальте, залатанная скотчем

Кемерово, Светлана Петрова

Кемерово. Другие новости 06.06.17

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