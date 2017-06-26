Россия отказалась от производства самолетов Ан-148

Россия намерена прекратить производство ближнемагистрального самолета Ан-148. Это произойдет по завершении строительства последних двух машин данной модели на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО), передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской авиационной отрасли.

«Большой интерес был к Ан-148, который делался в Воронеже. Интерес проявили как гражданские авиакомпании, так и Министерство обороны. К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений», – заявил он.

Производство Ан-148 налажено на Украине. Ранее стало известно, что Украина намерена обеспечить поставку самолетов Ан-148 Казахстану. По мнению наблюдателей, непростые отношения между Киевом и Москвой и стали причиной отказа от производства данного типа самолетов в России.

Напомним, Ан-148 – ближнемагистральный пассажирский самолет, способный без промежуточных посадок совершать полеты дальностью от 2 тыс. до 5 тыс. км. Он приспособлен для посадки на грунтовые аэродромы. Основным эксплуатантом самолетов Ан-148 в России является Министерство обороны.

Воронеж, Иван Гридин

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