Сель снова перекрыл Транскавказскую автомагистраль

Селевой поток стал причиной закрытия движения по Транскавказской автомагистрали (Транскам), связывающей Россию с Южной Осетией. Об этом говорится в сообщении Главного управления МЧС по Северной Осетии.

Сель сошел на 71-м километре трассы. С пяти утра движение по Транскам автомобильного транспорта закрыто до получения особого распоряжения.

Стоит отметить, что сход селей в районе высокогорья – не редкость. Так 21 июня Транскавказская магистраль также была перекрыта из-за схода селевого потока.

Транскам – единственная автодорога между Россией и Южной Осетией, проходящая через Главный Кавказский хребет. Начинается путь в российском Владикавказе и заканчивается в грузинском Гори.

Владикавказ, Зоя Осколкова

Владикавказ. Другие новости 05.07.17

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