Транскавказская магистраль закрыта из-за схода селя

Транскавказская магистраль закрыта для движения транспорта из-за схода селя, сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии. «На Траскавказской магистрали в районе Тамиска сошел сель. Дорога закрыта с 00:30 мск» – заявили в ведомстве.

«Запрещено движение автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон – населенный пункт Алагир в обоих направлениях с 00 часов 30 минут 21 июня 2017 года до особого распоряжения», – сообщили в ведомстве.

Силы и средства главка МЧС Северной Осетии, а также аварийные городские и районные службы находятся в режиме готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Напомним, похожий инцидент случился в июле прошлого года на 69-м км Транскавказской магистрали. Транскавказская магистраль – одна из федеральных автомобильных дорог, связывающих Россию с Закавказьем.

Как писал «Новый День», из-за сильного ливня в Алагирском районе республики произошли отключение электроснабжения, прорыв водопровода и нарушения газоснабжения. Введен режим ЧС. Паводки спровоцировали прорыв газопроводной трубы, питающей три населенных пункта, где в общей сложности насчитывается более 500 домов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии уточнили, что в результате обильных осадков поднялся уровень воды реки Суадагдон и произошел прорыв газопроводной трубы диаметром 100 мм среднего давления, питающей три населенных пункта: восточную часть населенного пункта, населенный пункт Верхний Бирагзанг, населенный пункт Нижний Бирагзанг.

«Также в населенном пункте Верхний Бирагзанг по улице Партизанская в конце села смыло автомобильный мост через реку Цахсадыком и газопровод диаметром 50 мм, отрезанными остаются 4 частных дома и территория горячего источника «Бирагзанг». В селении Црау и селении Ногкау подмыты мосты, подъездные пути имеются», – рассказали в управлении.

Владикавказ, Иван Гридин

Владикавказ. Другие новости 21.06.17

У блуждавшего по лесу 4 дня ребенка подтвердили ветрянку. / Возле Заречного столкнулись две легковушки, четыре человека пострадали. / В Осетии из-за ливней разрушены мост, газо- и водопровод. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»