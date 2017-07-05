Volvo отказывается от производства легковушек с двигателями внутреннего сгорания

Автопроизводитель Volvo намерен отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания в легковых машинах. Все легковушки, начиная с 2019 года, будут оснащаться электродвигателями или гибридными моторами. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Хакан Самуэльссон.

В связи с этим Volvo стала первой крупной автомобильной компанией, объявившей об отказе от использования традиционных двигателей внутреннего сгорания. «Volvo Cars пообещала продать 1 млн электромобилей к 2025 году, а мы привыкли выполнять свои обещания. Именно так мы намерены этого добиться», – приводит его слова The Financial Times.

Кроме того отмечается, что после приобретения Volvo китайской Geely в 2010 году компания активизировала свои усилия по разработке и внедрению электромоторов. Китай является крупнейшим в мире рынком для автомобилей с такими двигателями, а Geely – единственная китайская автокомпания, поставляющая свою продукцию в США, второй по величине рынок, передает «Интерфакс».

На сегодняшний день рынок электромобилей сравнительно мал – в 2016 году менее 1% проданных машин были оснащены электромоторами. Однако популярность таких автомобилей растет – в январе-марте 2017 года объем продаж подскочил на 40% в годовом выражении, до 191,7 тыс., по данным сайта EV-Volumes.com. Если такие темпы роста сохранятся, к 2030 году 80% всех реализуемых автомобилей будут ездить на электричестве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.07.17

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