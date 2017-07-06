Путин опробовал лимузин проекта «Кортеж»

Президент России Владимир Путин опробовал новый лимузин проекта «Кортеж». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, глава государства остался доволен автомобилем. По словам Мантурова, первая партия автомобилей должна поступить в распоряжение Федеральной службы охраны до конца 2017 года.

В апреле 2016 года Мантуров пообещал, что Путин получит автомобиль проекта «Кортеж» к началу 2018 года. «Первую партию должны отгрузить в конце 2017 – начале 2018 года. Полную, соответственно, партию, запасные должны быть машины», – сказал он, отметив, что глава государства получит машину из первой партии.

Как пишет газета «известия», в первый год планируется выпустить около 200 автомобилей, и все они будут собраны на базе Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ), пояснил министр и добавил, что ведомство ведет переговоры с Министерством обороны, которое заинтересовалось бронированными внедорожниками.

К 2020 году планируется наладить выпуск до 5 тыс. машин в год, среди которых будут лимузины, седаны, внедорожники и минивэны. «Это абсолютно реальная цифра», – заверил Мантуров и добавил, что машины будут доступны для рядовых граждан. «Вообще никаких ограничений нет: хотите бронированный лимузин – сделают», – пояснил глава Минпромторга.

Напомним, решение запустить проект «Кортеж» было принято в феврале 2014 года. Общие инвестиции предполагались в объеме 23-24 млрд рублей. Помимо автомобилей для первых лиц государства в рамках «Кортежа» планируется организация производства линеек автомобилей премиум- и бизнес-классов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.07.17

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