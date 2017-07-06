Четверг, 6 июля 2017, 16:26 мск

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Транспорт

УАЗ отзывает более 11 тысяч автомобилей «Хантер»

УАЗ отзывает более 11 тысяч автомобилей «Хантер»
Фото: uaz.ru

Официальный изготовитель российских внедорожников ООО «Ульяновский автомобильный завод» заявил об отзыве 11068 автомобилей модели УАЗ «Хантер». Причиной стала возможная проблема с гидроусилителем руля, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, которые были реализованы с марта 2014 года по сентябрь 2017 года. Причиной отзыва «Хантеров» являются установленные в этих машинах нагнетательные шланги гидроусилителя руля, которые могут быть некачественными. На автомашинах, которые попадают под отзыв, дефектную запчасть заменят бесплатно.

Напомним, «Хантер» – внедорожник повышенной проходимости, предназначен для проезда по дорогам всех категорий и по пересеченной местности. «Ульяновский автомобильный завод» входит в состав группы Sollers.

Ульяновск, Иван Гридин

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