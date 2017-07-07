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Транспорт

УАЗ отзывает все «Патриоты», «Пикапы» и «Карго», произведенные с 2014 года

УАЗ отзывает все «Патриоты», «Пикапы» и «Карго», произведенные с 2014 года
Фото: uaz.ru

Ульяновский автомобильный завод объявил об отзыве автомобиле моделей «Патриот», «Пикап», «Карго», которые были произведены с января 2014 года по май 2017 года. Об этом на официальном сайте автопроизводителя.

В пресс-службе завода отметили, что причиной стали сомнения в корректности установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, активная эксплуатация которых может привести к снижению эффективности работы систем автомобиля. Проведение отзывной кампании носит проверочный характер.

Для проведения проверки возможной некорректной установки элементов всем владельцам автомобилей «Патриот», «Пикап», «Карго», приобретенных в период с марта 2014 года по июль 2017 года, будут направлены официальные письма с просьбой обратиться в ближайший официальный дилерский центр УАЗ. В случае выявления некорректной установки элементов тормозной системы и системы вспомогательного электрооборудования, их замена в рамках отзывной кампании будет выполнена бесплатно.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что Ульяновский автомобильный завод 11068 автомобилей модели УАЗ «Хантер». Причиной стала возможная проблема с гидроусилителем руля, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Ульяновск, Иван Гридин

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