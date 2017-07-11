Медведев изменил порядок льготного автокредитования в России

Правительство России внесло изменения в порядок предоставления субсидий на реализацию программ льготного автокредитования, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Оно вносит изменения в постановление № 364 от 16 апреля 2015 года, в котором были утверждены правила предоставления субсидий для льготного автокредитования.

Теперь россияне, планирующие приобрести автомобиль в кредит в текущем году, смогут получить скидку в размере 10% от его стоимости. «Предусматривается продолжение в 2017 году программы льготного автокредитования и реализация новых адресных мер поддержки автомобильной промышленности. В рамках новых программ автокредитования будет предоставляться право на дополнительную единовременную скидку в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля гражданам, имеющим двух или более несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»), и гражданам, приобретающим первый раз автомобиль в собственность («Первый автомобиль»). Планируется реализовать не менее 58,35 тыс. автомобилей в кредит по льготной ставке», – говорится в постановлении правительства.

Также отмечается, что кабмин выделил Минпромторгу на эти цели 3,75 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.07.17

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