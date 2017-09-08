В 2019 году в России изменятся госномера для автомобилей

К 2019 году в России изменится форма автомобильных номеров. Росстандарт совместно с МВД начал разработку нового ГОСТа, согласно которому номерные знаки будут выглядеть иначе. Впрочем, закодированная информация останется прежней.

Действующий государственный стандарт был принят в 1993 году, необходимость пересмотра стандартов номеров назрела давно. Уже сейчас ощущается нехватка буквенных и цифровых обозначений, пишет «Коммерсант». К тому же российский автомобильный рынок пополняется машинами японского и американского производства, площадки для крепления знаков на которых не совпадают с российскими стандартами.

Из запланированных нововведений: уменьшение размера номерных знаков для мототехники, введение новых форм для иномарок производства США и Японии, а также специальный вид госномеров для ретро- и классических автомобилей.

Ранее появлялась информация о том, что с номеров исчезнут обозначения региона, зато появятся радиомикрочипы. В МВД поспешили эту информацию опровергнуть. В Росстандарте в свою очередь уточнили, что чипирование автомобильных знаков в данном ГОСТе пока не предусматривается.

Гораздо важнее унифицировать российские номера с европейскими, что уже сделали большинство государств постсоветского пространства. Кроме того, нужно решить проблему с фотофиксацией нарушений иностранными водителями. Владельцы автомобилей с зарубежными номерами фактически не получают штрафов с камер и избегают ответственности.

Новый ГОСТ будет разработан к маю 2018 года, осенью документ должен быть утвержден. Дата вступления нововведений в силу на практике занимает от 3 до 18 месяцев. Вероятно, переход на новый формат состоится не ранее 2019 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.09.17

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