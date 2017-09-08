Дефект подушек безопасности и риск пожара. Ford отзывает более 20 тысяч машин

Компания «Форд Соллерс Холдинг», являющаяся официальным представителем Ford на российском рынке, объявила об отзыве 20864 автомобилей Ford Kuga. Как сообщает Росстандарт, из них 1059 машин были реализованы с 25 сентября 2016 года по 30 июня 2017 года. Причиной их отзыва является неисправность партии инициаторов подушек безопасности. В случае аварии может не сработать боковая надувная и/или коленная подушка безопасности пассажира. На отозванных автомобиля подушки будут заменены.
Также отзыву подлежат 19805 автомобилей, реализованных с 21 марта 2013 года по 1 декабря 2015 года. В данном случае причиной отзыва явился дефект конструкции нижней отделки средней стойки. В случае столкновения, когда срабатывает пиротехнический преднатяжитель ремня безопасности переднего сиденья, изоляционный материал на внутренней поверхности отделки может оказаться под воздействием высокой температуры и загореться.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 08.09.17
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