Из-за опасных подушек безопасности Jeep и Chrysler отзывают 3,4 тысячи авто

В России подлежат отзыву 3423 автомобиля марок Jeep и Chrysler. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Причиной тому стали дефекты подушек безопасности переднего пассажира, которые могут нанести ему травмы в случае аварии.

Российское представительство ООО «ЭфСиЭй РУС» передало Росстандарту данные о том, что газогенератор фронтальной подушки безопасности переднего пассажира может разрушиться из-за излишнего внутреннего давления при срабатывании устройства. По мнению экспертов, этот дефект с высокой долей вероятности может проявиться на автомобилях, долгое время пребывавших в условиях высокой влажности.

Росстандарт сообщает, что под отзыв попали внедорожники Jeep Wrangler и Chrysler 300, проданные с апреля 2004-го по май 2013 года. Всем владельцам попавших под действие акции моделей следует обратиться в ближайший дилерский центр для замены газогенератора в подушке безопасности. Все работы будут произведены бесплатно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.09.17

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