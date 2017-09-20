Минфин решил в 5 раз увеличить стоимость ОСАГО для выпивающих водителей

Стоимость полиса ОСАГО для водителей, уличенных в пьяном вождении, предлагают увеличить в пять раз. Соответствующие поправки подготовил Минфин. «Коэффициент еще обсуждается, но, я думаю, в случае, если человек был пойман пьяным за рулем, то коэффициент должен быть 5 или что-то в том роде», – заявил в эфире телеканала «Россия 1» заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

Он также отметил, что законопроект предполагает, что коэффициент будет снижен, если в течении следующего года водитель не будет нарушать правил. Чиновник также отметил, что в ведомстве считают региональный коэффициент ОСАГО устаревшим. Кроме того, Моисеев указал на низкую эффективность коэффициента мощности автомобиля. По его словам, у МВД нет статистики, которая свидетельствует, что более мощные автомобили чаще попадают в ДТП.

Напомним, ранее Минфин выступил с предложением предоставить автовладельцам возможность выбора из трех вариантов размера страхового покрытия. Кроме того, МВД планирует запустить систему, которая позволит сотрудникам госавтоинспекции проверять наличие ОСАГО у водителя без предъявления бумажных бланков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.09.17

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