Опрос: Число автомобилистов в России выросло в четыре раза

За последние 14 лет в России число обладателей личного автомобиля в России выросло почти в четыре раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра». «29% россиян ездят на работу, учебу или по делам на машине», – пишет газета. При этом в 2003 году доля тех, кто предпочитает автомобиль, составляла 8%.

Кроме того, доля россиян, которые предпочитают регулярно передвигаться на электричках, снизилась почти втрое – с 11 до 4%, на троллейбусах – в два раза (с 20 до 10%), на трамваях – в полтора раза (с 14 до 10%), примерно на столько же сократилась доля тех, кто передвигается на районных и пригородных автобусах – с 19 до 14%.

Такжк опрос показал, что популярность такси среди россиян выросла в четыре раза.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.09.17

Актер из «Физрука» погиб при попытке помочь пострадавшим в ДТП. / Масштабный ремонт дорог в Екатеринбурге завершится 15 октября. / В Керчи маршрутка с пассажирами врезалась в каменный забор и перевернулась (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»