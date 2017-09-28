Многомиллионные штрафы и тюрьма – первые предложения по борьбе с уличными гонками

Рабочая группа обсудила первые предложения по корректировке законодательства в целях борьбы с уличными гонщиками. В частности, стритрейсеров предлагают судить не только по административным, но и по уголовным статьям, а также ввести штрафы в размере до 3 млн рублей. Эксперты полагают, что чрезмерное ужесточение законодательства может дать обратный эффект, тогда как развитие автодромов и законных площадок для проведения гонок могло бы стать хорошей профилактикой правонарушений.

Члены рабочей группы полагают, что санкции за стритрейсерство должны быть как можно строже, пишут «Известия». Так за проезд по тротуару, если действия водителя можно определить как хулиганские, мотивированные неуважением к общественному порядку и пренебрежительным отношением к окружающим, предлагается взимать штраф в размере до 50 тысяч рублей, или лишать прав на срок 4-6 месяцев.

В том случае, если гонщик создал угрозу жизни пешеходов, нанес ущерб чужому имуществу или был задержан повторно, штраф предлагается увеличить до 300-500 тысяч рублей, или сажать в тюрьму сроком до пяти лет.

Для организаторов нелегальных гонок наказание может быть еще суровей, так за незаконные авто- или мотосоревнования предлагается карать штрафом до 800 тысяч рублей, а то и выше. По словам члена рабочей группы, начальника управления безопасности и преподавателя дисциплины «криминологическая деятельность в профессиональном спорте» Российского международного олимпийского университета Анатолия Пескова, здесь речь идет не о спорте, а скорее об азартной игре, так как на таких гонках действуют букмекеры, которые собирают ставки. Для борьбы с этим явлением Песков считает, что нужно ввести уголовную ответственность, штрафы от 1 млн до 3 млн рублей, а также конфискацию транспорта участников и незаконной выручки организаторов.

Кроме того, обсуждается возможность введения залога для гонщиков, которые были пойманы впервые. В случае если стритрейсер попался еще раз, залог обращается в пользу государства, а сам он будет лишен прав. Если же водитель без нарушений отъездил определенный срок, залог ему вернут в полном объеме.

Вместе с тем, в качестве профилактики рабочая группа предлагается сосредоточиться на развитии легального гоночного спорта, а именно оборудовать систему автодромов, где можно будет на законных основаниях заниматься безопасным стритрейсингом.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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