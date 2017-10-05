Водители-мигранты не спешат менять права, несмотря на запрет

Госдума не продлила срок замены иностранцами водительских удостоверений до 1 июня 2018 года. Вместо этого водителям из-за рубежа разрешили работать в России, но только приехавшим из государств, где русский язык является официальным. В результате проблемы начались у компаний-перевозчиков, вырос уровень коррупции.

Согласно российскому законодательству иностранцы должны получить права, принятого в России образца. В ином случае компаниям, которые нанимают на работу водителей с иностранным водительским удостоверением, грозит крупный штраф. Без замены прав водить автомобиль могут только граждане Киргизии и Белоруссии, благодаря специальному межправительственному соглашению, пишет «Газета.ru».

«Принятие закона в таком виде проблему, естественно, не решило, поскольку в действительности материально-техническая база для массовой замены водителям прав во многих регионах отсутствует», – сказал источник издания.

По словам собеседника, в ряде областей после вступления нормы в силу вырос уровень коррупции. «Есть случаи, когда гаишники приходят к перевозчикам, считают, сколько иностранцев без российских прав работает, и прямо называют сумму, которую нужно уплачивать ежемесячно. Сфера пассажирских перевозок от этого, естественно, сильно страдает», – отметил источник.

При этом иностранцы не спешат проходить обучение на замену прав, сообщили в «Гильдии автошкол». Более того, из-за усиленного контроля в столице мигранты предпочитают уехать в южные регионы страны и сдать экзамены там.

Тем временем, в ГИБДД изданию заявили, что никаких проблем с заменой иностранцами водительских удостоверений нет. Впрочем, как и нет статистики, сколько уже водителей-мигрантов сменили свои права на российские.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.10.17

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