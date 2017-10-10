Самолет по цене поезда: «Уральские авиалинии» запустили новый маршрут из Москвы в Казань

С 1 ноября 2017 года авиаперевозчик «Уральские авиалинии» открывает новый регулярный рейс Москва – Казань – Москва. Стоимость билета по новому маршруту составляет от 2 100 рублей в одну сторону.

Рейс У6-383 в Казань будет осуществляться по средам, обратный рейс У6-384 – в Москву – по четвергам, сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний». Перелет будет осуществляться на комфортабельных лайнерах семейства A-320, оборудованных салонами бизнес- и экономического класса.

Стоимость билета в одну стороны составит от 2100 рублей, что сравнимо с ценной поездки по этому маршруту на поезде. Все подробности можно узнать на сайте авиакомпании, в мобильном приложении, а также в авиакассах и по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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