Госдума утвердила новые штрафы за непропуск пешеходов

Госдума приняла в третьем окончательном чтении предложенный правительством законопроект о повышении штрафов для водителей, не пропустивших пешеходов и велосипедистов на «зебре». Как сообщили в пресс-службе Госдумы, размер штрафа увеличен до 2,5 тыс. рублей.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Штраф за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении составит 1,5-2,5 тыс. рублей. Ранее штраф составлял 1500 рублей.

Москва, Иван Гридин

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