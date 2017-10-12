АвтоВАЗ отзывает почти 20 тысяч бракованных Lada Xray

АвтоВАЗ объявил об отзыве 19668 автомобилей Lada Xray, которые были проданы, начиная с февраля 2016 года. Об это сообщает Росстандарт. «Причиной отзыва автомобилей Lada Xray является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки», – говорится в сообщении.

Автопроизводитель уведомит владельцев отзываемых машин в письменном виде или по телефону. При этом хозяева автомобилей могут самостоятельно сверить VIN машины и обратиться в ближайший дилерский центр, чтобы записаться на ремонт. В Росстандарте уточнили, что на машинах, попадающих под отзыв, на кромку аккумуляторной площадки наклеят защитный уплотнитель. Отмечается, что все работы будут произведены за счет автопроизводителя.

Lada Xray – компактный высокий хэтчбек, выполненный в стиле SUV (Sport Utility Vehicle). Lada Xray стал второй новинкой «АвтоВАЗа» в 2015 году после Lada Vesta. Серийное производство кроссовера стартовало в декабре 2015 года на производственной площадке в Тольятти. За прошедшие три квартала 2017 года в России было продано 23,976 тысячи Lada Xray (+81,3% в годовом сравнении).

Тольятти, Иван Гридин

Тольятти. Другие новости 12.10.17

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