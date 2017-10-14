Задний ход с одной попытки, «змейка» на мотоцикле – в России изменились правила сдачи на водительские права

В России с 14 октября вступил в силу новый порядок получения водительских прав, сообщается на сайте ГИБДД.

Теперь автовладельцы для допуска к экзамену в Госавтоинспекции должны пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и результатов медосмотров. В первую очередь это касается граждан, получивших документы в других регионах. Таким образом ГИБДД пытается бороться с фальшивыми или незаконно полученными документами о прохождении водительских курсов.

Согласно новым правилам, к экзаменам не будут допускать при отсутствии сведений, подтверждающих выдачу представленных документов, не достижения заявителем 18-летия, а также несоблюдения водителем, ранее лишенным водительских прав, условий их возврата.

Кроме того, если раньше при потере прав водитель получал новое удостоверение с тем же сроком действия, то теперь есть возможность предъявить медицинскую справку и сразу получить новые права со сроком действия десять лет.

Напомним, согласно постановлению правительства РФ с февраля текущего года обменять права, а также оформить удостоверение международного образца, можно как в ГИБДД, так и в многофункциональных центрах (МФЦ). Обновленный регламент определяет срок предоставления госуслуги в МФЦ – 15 рабочих дней с момента приема документов. При этом, по новым правилам, фотографию для водительского удостоверения делают прямо в центре госуслуг.

Ряд изменений произошли и в самих экзаменах. Для мотоциклов стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование» (задание с элементами «змейки», разгона, торможения и объезда препятствия), которое теперь может быть адаптировано к любой площадке. Отмечается, что базовый вариант упражнения в связи с большим участком, необходимым для его выполнения, длиной 80 метров помещается не на всех площадках. Второй вариант упражнения предусмотрен для компактных площадок. В случае падения с мотоцикла выставляется оценка «не сдал».

Новшества вводятся и для автомобилистов. Так, если кандидат в водители категории В при движении задним ходом не выполнил, к примеру, упражнение «заезд в бокс» с первой попытки и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным, сообщает «Коммерсант». Раньше число попыток не регламентировалось.

Кроме того, новые правила запрещают будущим водителям заезжать колесом или иными выступающими частями машины (например, зеркалами, бамперами) за линию границы упражнения. До новых правил заезд колесом на линию допускался.

Также изменения косаются проводения экзамена на полигоне в зимних условиях – при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, а сама площадка должна быть обработана противогололедными средствами.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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