В России упростят обжалование «писем счастья» с автоштрафами

Депутаты Госдумы намерены упростить процедуру обжалования неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В настоящее время в случае ошибки в постановлении автовладельцу приходится лично обращаться в ГИБДД и ждать ответа целый месяц. При этом ликвидировать штрафную квитанцию с очевидной ошибкой в ГАИ не имеют права без обращения владельца машины.

С развитием в России системы фото-видеофиксации правонарушений на дорогах все чаще автолюбители сталкиваются с неверно выписанными штрафами. В день выписываются сотни тысяч постановлений по нарушениям скоростного режима, правил разметки и знаков, выезда на полосу общественного транспорта. С ростом числа «писем счастья» растет и число ошибок, пишет «Парламентская газета».

Несмотря на то, что оператор центра фото-видеофиксации или инспектор своей электронно-цифровой подписью подтверждают подлинность постановления, ошибаются и люди. Таким образом, решение о штрафе выносится в одну секунду, а чтобы его отменить, у автовладельца уходит месяц. Все дело в том, что процедура обжалования ошибочных постановлений слишком забюрократизирована и нуждается в упрощении.

«Парадокс, но даже когда в ГАИ видят, что произошла ошибка – цвет машины другой, номер отличается – они не могут отменить собственное постановление. Должен либо прокурор вынести им определение об отмене, либо сам водитель приехать и написать заявление, что это не его машина», – отмечает первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В ближайшее время парламентарии планируют заняться устранением этих законодательных коллизий. Сначала подразделения, уполномоченные выписывать штрафы по почте, наделят правовыми основаниями ликвидировать «бракованные» постановление без участия автовладельца.

Кроме того, депутаты хотят взять на вооружение зарубежный опыт решения этой проблемы. Так в некоторых странах форма обжалования неверных штрафов уведомительная – то есть, если гражданин сообщил об ошибке, то сотрудники полиции разбираются в этом самостоятельно, независимо от него. Вероятно, эту функцию добавят на сайт Госуслуг, где автовладельцы могут увидеть свои штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.17

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