Ветка ВСМ «Москва – Владимир» решит судьбу магистрали до Казани

Из Москвы до Владимира будет построена высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ), если она окажется окупаемой, власти рассмотрят возможность строительства прокладки ВСМ до Казани. Как пишут «Ведомости», решение было принято на сентябрьском совещании вице-премьера Аркадия Дворковича.

Издание отмечает, что риск того, что строительство ВСМ до Казани отложится или не состоится вовсе, весьма велик. По словам источника издания, близкого к РЖД, в концессионном соглашении будут прописаны условия, при которых ВСМ будет проложена до Казани, в том числе трафик, выручка от билетов и макроэкономические показатели. При этом один из участников совещания по подготовке проекта считает, что на стройку ВСМ не хватает денег.

О строительстве ВСМ Москва – Казань, протяженность которой составит 770 км говорили еще в 2013 году. Ветку хотели построить на условиях государственно-частного партнерства в форме концессии сроком на 40 лет. По истечении этого срока ВСМ перешла бы государству. В 2013 году эксперты подсчитали, что прокладка магистрали обойдется в 1 трлн рублей. 50% из этой суммы было готово вложить РЖД, остальное – частные инвесторы.

Между тем, в 2016 году в РЖД решили сократить долю субсидий государства до 150 млрд рублей. Тогда планировалось привлечь 504 млрд рублей из Китая, а остальные инвестиции должны были поступить через инфраструктурные облигации, коммерческие кредиты и средства негосударственных пенсионных фондов.

В июле 2017 года, как писал РБК, руководство РЖД вновь задумалось об идее привлечь на ВСМ из госбюджета 400 млрд рублей. К 2017 году возросла и стоимость проекта, теперь по подсчетам экспертов прокладка магистрали составит 1,288 млрд рублей. Остальные средства российские жлезнодорожники рассчитывают получить от китайских и немецких инвесторов.

После введения в строй ВСМ время в дороге из Москвы до Владимира сократится до 56 минут (с 1 часа 39 минут), а до Казани – до 3 часов 17 минут.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.10.17

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