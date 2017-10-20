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Пятница, 20 октября 2017, 09:00 мск

российское информационное агентство 18+

Транспорт

Новый регламент ГИБДД: гаишникам запретили прятаться в кустах и отбирать права

Новый регламент ГИБДД: гаишникам запретили прятаться в кустах и отбирать права

В России вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Правила поведения автоинспекторов в различных ситуациях на дороге прописаны в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

В соответствии с новым регламентом сотрудники ГАИ не будут отбирать водительское удостоверение у нарушителя. Водитель должен сам привести права в подразделения ГИБДД в течение трех дней.

В том случае, если медосвидетельствование показало, что водитель, который, по подозрению сотрудников ГИБДД, употреблял алкоголь, оказался трезвым, автоинспекторы должны довезти его обратно к автомобилю.

Сотрудники ДПС должны быть вежливыми с участниками дорожного движения, они обязаны воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Спорный пункт о том, что инспектору запрещается курить во время общения с водителем, был исключен из регламента. Однако это не значит, что сотрудник ДПС может дымить в лицо участникам дорожного движения. Норма включена в кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ.

Автоинспекторам разрешили останавливать водителей вне стационарных постов. В то же время сотрудники ГИБДД не могут каким-либо образом маскировать патрульную машину. Автомобиль блюстителей порядка должен быть хорошо виден участникам дорожного движения. При этом у инспекторов при себе должна быть маршрутная карта, в которой указано, в каких точках улично-дорожной сети они могут следить за нарушителями.

Новые правила закрепили порядок оформления Европротокола, теперь документ оформляется без участия полицейских. Примечательно, что эта норма не была прописана в старом регламенте, однако активно применялась.

В случае ДТП инспектор внесет в протокол всю необходимую для страховщиков информацию, то есть справку об аварии выдавать не будут.

Москва, Зоя Осколкова

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