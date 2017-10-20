Нарушители, берегитесь! В России будут штрафовать водителей по видео «народных инспекторов»

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о введении института «народных инспекторов» в целях усиления мер безопасности на дорогах. Документ был подготовлен в МВД по поручению президента Владимира Путина, которое он дал в апреле прошлого года, сообщается на сайте кабмина.

Согласно законопроекту, постановления об административном наказании за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола, если их снял на видео через специальное мобильное приложение очевидец. Для участия в программе гражданину необходимо зарегистрироваться на портале государственных услуг, после чего он может фиксировать нарушения и отправлять их в органы ГИБДД. «Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт «народного инспектора», – отмечает правительство.

В распоряжении правительства указано, что в настоящее время рассмотрение обращений граждан и юрлиц о нарушениях ПДД влечет «значительные временные и ресурсные затраты сотрудников Госавтоинспекции» на процесс доказывания обстоятельств правонарушения (вызов лица, сообщившего о нарушении, установление предполагаемого правонарушителя, его вызов для опроса и т.д.). При этом правоохранители ограничены двухмесячным сроком привлечения к ответственности. В связи с этим предлагается внедрить понятие «народного инспектора», который бы оказывал помощь гаишникам, фиксируя на камеру госномер машины, сам момент правонарушения и личность водителя.

Законопроект был одобрен на заседании правительства 5 октября.

Стоит отметить, что с августа 2015 года в Москве функционирует приложение «Помощник Москвы», которое позволяет гражданам фиксировать нарушения ПДД и отправлять информацию о них в правоохранительные органы.

В начале октября кабмин одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся использования видеозаписей очевидцев нарушения ПДД в качестве доказательства для вынесения решения о наказании.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.10.17

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