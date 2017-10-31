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Вторник, 31 октября 2017, 09:51 мск

российское информационное агентство 18+

Транспорт

Медведев сделал платными два участка новой трассы Москва – Санкт-Петербург

Медведев сделал платными два участка новой трассы Москва – Санкт-Петербург

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился использовать на платной основе два участка новой высокоскоростной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург, сообщается на кабмина. Платными стали участки с 208-го по 258-й километр в Тверской области и с 334-го по 543-й километр в Новгородской области. В правительстве заверили, что собранные средства будут направлены на эксплуатацию и ремонт автомобильных дорог.

В распоряжении отмечается, что вышеуказанные участки будут использоваться на платной основе до 7 июля 2110 года. Объехать платные участки можно будет по федеральной трассе М-10 «Россия».

В приложениях к документу приведены характеристики платных и альтернативных бесплатных участков автодорог, в том числе их протяженность (47,91 км и 217,147 км – платные участки и 53,1 км и 220 км – бесплатные).

Ввод в эксплуатацию всей платной трассы М-11 запланирован на май 2018 года.

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