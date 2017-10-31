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Вторник, 31 октября 2017, 09:50 мск

российское информационное агентство 18+

Транспорт

В России вырос штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

В России вырос штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей за нежелание пропустить пешеходов и велосипедистов. Соответствующие поправки в КоАП были одобрены Госдумой 11 октября текущего года и утверждены Советом Федерации 25 октября.

Согласно , опубликованному на официальном портале правовой информации, штраф за «невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении» составит 2,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что поручение внести изменения в статью 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» ранее дал президент Владимир Путин.

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