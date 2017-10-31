В России вырос штраф за непропуск пешеходов и велосипедистов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей за нежелание пропустить пешеходов и велосипедистов. Соответствующие поправки в КоАП были одобрены Госдумой 11 октября текущего года и утверждены Советом Федерации 25 октября.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, штраф за «невыполнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении» составит 2,5 тысячи рублей вместо 1,5 тысячи рублей.

Стоит отметить, что поручение внести изменения в статью 12.18 КоАП «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения» ранее дал президент Владимир Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.10.17

Медведев сделал платными два участка новой трассы Москва – Санкт-Петербург. / В Саратовской области КамАЗ раздавил микроавтобус с иностранцами. / В Югре задержали главу районного ГИБДД за покрывательство подчиненного по делу о пьяном ДТП. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»