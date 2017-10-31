Кабмин РФ разработает льготы для популяризации электрокаров

Российское правительство обдумывает возможность введения в стране поддержки для покупателей электромобилей, а также тех, кто создает для машин на электрических силовых установках необходимую инфраструктуру. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо вице-премьера Аркадия Дворковича, которое было адресовано всем основным министерствам.

Ведомствам предлагается создать государственные программы субсидирования покупки, кредитования, а также льготного автолизинга электрокаров, следует из письма. По задумке авторов инициативы, компании-создатели инфраструктуры для электромобилей смогут рассчитывать на налоговые льготы при строительстве зарядных станций.

Кроме того, издание отмечает, что субсидирование предусмотрено не только для российских производителей электрокаров, но и для иностранных компаний, которые локализуют сборочные производства на территории России. Сейчас крупнейший российский автоконцерн «АвтоВАЗ» презентовал модель электромобиля Lada Vesta EV. КамАЗ в свою очередь анонсировал скорый запуск в производство электробусов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.17

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