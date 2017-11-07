Ростовчане грозят перекрыть трассу М-4 «Дон» из-за платных участков

Жители сел под Ростовом угрожают перекрыть трассу М-4 «Дон» в знак протеста против взимания платы за движение по автомобильным дорогам. Причиной недовольства – необходимость многих жителей области ездить из близлежащих населённых пунктов в Ростов на работу исключительно по платным участкам трассы «Дон». На фоне проблем с трудоустройством и невысоких зарплат плата за ежедневный проезд в обе стороны (из сел в областной центр и обратно) по платным дорогам наносит существенный урон бюджету местных жителей.

Петиция с требованием отменить взимание платы с жителей сел Ростовской области за пользование платными участками дорог появилась на сайте Change.org. Ее автор Александр Беглов недоумевает, почему местные жители должны платить за проезд по дорогам?

«За что мы должны платить? Альтернативной дороги к городу Ростов нет. Представители Автодора предлагают пользоваться дорогой через город Азов, а это 75 км, в то время как прямая дорога по которой люди передвигались на работу учебу в два раза меньше – всего 34 км» – говорится в петиции. Сумма в размере 100 рублей в день оказывается на практике тяжелой ношей для дончан. Стоит сказать, что эта просьба на имя президента звучит от жителей области не в первый раз. Ранее с такой инициативой выступал Аслан Керимов.

Напомним, трасса станет платной с 20 ноября. Плата за проезд будет взиматься по участку трассы М-4 от Батайска до границы с Краснодарским краем, с 1091км по 1119 км Азовского района. За каждый километр водитель легковой машины должен заплатить 1 рубль 50 копеек. Если подсчитать сумму ежедневного проезда в течении месяца, сумма по сельским меркам набегает значительная.

Ростов, Иван Гридин

Ростов. Другие новости 07.11.17

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