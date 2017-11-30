Штрафы за тонировку к весне вырастут в десять раз

Депутаты Госдумы могут уже весной рассмотреть законопроект об увеличении штрафов за нарушение правил тонировки автомобилей. Об этом сообщил автор инициативы Вячеслав Лысаков.

Поправки предполагают увеличение штрафов с 500 до 1500 рублей. Повторное нарушение правил тонировки стекол автомобиля будет наказываться штрафом в размере 5000 рублей, пишет «Газета.Ru». Ранее законопроект предполагал лишение водительских прав, но позже этот пункт убрали из окончательной редакции документа.

По словам Лысакова, возникла проблема определенного недопонимания. Впрочем, проволочка с принятием законопроекта носит чисто технический характер, потому серьезных препятствий для ужесточения штрафов автор инициативы не видит.

«Был отзыв правительства с замечаниями по поводу предлагаемого нами лишения права управления. Мы, с учетом этой позиции, документ подкорректировали. Убрали лишение и оставили только штраф в 5000 рублей. Но когда законопроект обсуждали на Совете Думы, то мы не смогли убедить коллег, что не нужно учитывать отрицательный отзыв, потому что он был дан до наших правок. А свежего отзыва нет. И формально представитель правительства сказал, что у них отзыв отрицательный. Надо будет сделать новую рассылку, получить свежий отзыв и двигаться дальше. Но до Нового года сделать это, конечно, не успеем уже», – отметил Лысаков.

Ожидается, что рассмотрение документа во втором чтении состоится весной.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.11.17

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