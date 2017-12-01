На платных дорогах в России начнут штрафовать «зайцев»

В 2019 году в России появится система free flow, которая позволит убрать шлагбаумы перед платными участками автомобильных дорог. Об этом говорится в законопроекте, подготовленном специалистами Министерства транспорта. Факт оплаты проезда будет фиксироваться видеокамерами, а штраф для «зайцев» составит 5 тыс. рублей.

Инициатива была воспринята с настороженностью, так как российские автолюбители частенько грешат, заклеивая госномера машин, чтобы избежать штрафов, например, за парковку в неположенном месте. Споры вызывает и то, куда должны пойти деньги от полученных штрафов – бюджет или компаниям, вложившим средства в строительство. Предполагается, что новая норма заработает с 1 января 2019 года.

Как напоминает «Коммерсантъ», сегодня на платных автомобилистам приходится останавливаться на пункте взимания платы (ПВП): нужно отдать деньги оператору либо дождаться, пока система распознает бесконтактный транспондер, спишет деньги со счета и откроет шлагбаум. Во многих странах для борьбы с заторами применяются системы free flow, когда останавливаться не нужно: фиксация проезда и списывание денег происходят с помощью камер и датчиков. Идея такой системы обсуждается в РФ с 2014 года, но препятствием было отсутствие штрафа за неоплаченный проезд.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.12.17

В Крыму против тотального запрета на посещение зимнего Ай-Петри. / Российские кулибины разработали электросамолет с вертикальным взлетом. / ГИБДД обвинила администрацию Екатеринбурга в каждом третьем ДТП. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»