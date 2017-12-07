Ford отзывает в России более 13 тыс. машин из-за опасного ремня безопасности

Российский дилер Ford – ООО «Форд Соллерс Холдинг» – отзывает в России 13,13 тыс. автомобилей. Как сообщили в Росстандарте, речь идет о фургонах Transit. У автомобилей данной модели, произведенных с 23 октября 2014 года по 5 июля 2017 года, была выявлена проблема с ремнями безопасности.

«Причиной отзыва является возможность установки на некоторых автомобилях Ford Transit не соответствующего требованиям ремня безопасности переднего пассажирского сиденья. Ремень безопасности, не соответствующий модификации автомобиля в зависимости от наличия подушки безопасности, может стать причиной сильного прогиба грудной клетки или контакта головы с панелью приборов в случае фронтального столкновения», – говорится в сообщении.

На автомобилях, попадающих под отзыв, при необходимости будет установлен новый ремень безопасности. Все ремонтные работы будут осуществляться за счет автопроизводителя.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.12.17

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