В России ужесточат требования к техосмотру автомобилей

Правительство РФ собирается реформировать процедуру техосмотра автомобилей. Схема проверки транспортных средств, существующая сейчас, имеет множество недостатков. Только каждый пятый автомобиль в России действительно осматривается, большинство автовладельцев попросту покупают диагностическую карту за 800 рублей. В результате число аварий из-за неисправных машин растет.

Минэкономики разработало поправки к законодательству, которые ужесточат требования к прохождению ТО, пишет «Коммерсант». Кроме того, министерство запустило процедуру оценки фактического воздействия закона «О техосмотре транспортных средств», который действует с 2012 года. Тогда отменили талоны техосмотра и штрафы, были введены диагностические карты. Данные о машинах, прошедших техосмотр, попадают в базу данных АИС ТО.

На деле большинство водителей диагностическую карту покупают, не предоставляя машину на осмотр. Так за текущий год число ДТП из-за неисправностей транспортного средства выросло на 16,5%. По данным Минэкономики, количество фактически проводимых техосмотров сократилось за пять лет на 20-33%.

База данных АИС ТО слабо защищена, в нее легко получить несанкционированный доступ и вносить фиктивные данные. Бланк диагностической карты вообще можно напечатать на принтере, это не документ строгой отчетности, отмечают в Российском союзе автостраховщиков. Более того нередко доступ в АИС ТО мошенники просто покупают у сотрудников пунктов техосмотра.

В рамках реформы разработаны поправки к законодательству, в частности, изменения будут вноситься в закон о ТО, КоАП, УПК и УК. Минэкономики предлагает штрафовать водителей, не прошедших техосмотр. Процедура прохождения ТО будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. За внесение фиктивных данных в АИС ТО хотят ввести уголовную ответственность. Поправки уже согласованы со всеми ведомствами, в том числе с ГИБДД, возможно, в декабре они будут внесены в правительство.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.12.17

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