Стритрейсеров накажут штрафами до 1 млн рублей

Депутаты Госдумы подготовили пакет законопроектов, направленных на борьбу с лихачами на дорогах. Теперь организаторам уличных гонок грозит штраф до 1 млн рублей и до двух лет тюрьмы, сами стритрейсеры рискуют попасть за решетку на срок до года. Проезд по тротуарам хотят приравнять к хулиганству, а штраф за езду без прав повысят до 50 тысяч рублей.

Парламентарии предлагают внести в КоАП и УК новые статьи: «Незаконные автомобильные или мотоциклетные соревнования» (статья 12.38 КоАП и 264.2 УК), пишут «Известия». Пакет предполагает большое разнообразие санкций для нарушителей. Тяжесть наказания будет зависеть от того, был ли задержан «гонщик» впервые или постоянно нарушает ДПП, а также нанес ли он какой-либо ущерб своими действиями.

За организацию незаконных автосоревнований граждан предлагается наказывать штрафом от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 тысяч до 500 тысяч рублей. Если был нанесен вред здоровью или ущерб имуществу, штрафы составят до 300 тысяч и 800 тысяч рублей соответственно. При повторном задержании нарушители должны будут заплатить до 500 тысяч рублей и до 1 млн рублей. В дальнейшем организатору грозит уголовная ответственность.

Сами участники уличных гонок, пойманные впервые, заплатят штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, либо будут задержаны на 10 суток. Повторное нарушение карается штрафом 30 тысяч рублей и лишением прав на полгода. Систематическое нарушение грозит автолюбителю годом заключения.

Депутаты отметили, что подобные наказания предусмотрены законодательством многих стран мира, например, в Англии, Канаде, Франции и Германии. В результате культура вождения в этих государствах в целом намного выше.

Кроме того, езду по тротуару или в пешеходной зоне предлагается отнести к мелкому хулиганству, что грозит штрафом до 2 тысяч рублей, при повторном нарушении до 5 тысяч рублей или лишением прав на срок от трех до шести месяцев. В том случае, если произошла авария, то хулиганство переходит в категорию уголовных преступлений.

Тех, кто лишился водительского удостоверения, но продолжает ездить, предлагается наказывать штрафом до 50 тысяч рублей за повторное нарушение, за каждое последующее придется выложить 100 тысяч до 200 тысяч рублей либо отправиться в колонию на срок до одного года.

Москва, Зоя Осколкова

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