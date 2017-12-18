В России отзовут более 10 тысяч машин Jeep Grand Cherokee

Официальный представитель Fiat Chrysler в России – ООО «ЭфСиЭй РУС» – объявил об отзыве 10 тыс. 355 автомобилей Jeep Grand Cherokee. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта. В сообщении отмечается, что отзыву подлежат машины, проданные с ноября 2011 года по сентябрь 2014 года.

В Росстандарте уточнили, что причиной отзыва стала неправильная установка брызгозащитного кожуха тормозного усилителя. «Данный дефект может приводить к менее эффективному отводу воды от тормозного усилителя, в результате чего возникает вероятность образования коррозии и последующего проникновения воды внутрь тормозного усилителя», – уточнили в ведомстве. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Москва, Иван Гридин

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