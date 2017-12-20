На автозаправках и в магазинах возникли проблемы из-за сбоя касс

Ряд автозаправочных станций в России столкнулись с проблемами в ходе обновления программного обеспечения фискальных регистраторов. Технический сбой произошел на АЗС «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа» и «Роснефти».

По словам представителей сетей АЗС, отключение кассовых аппаратов произошло из-за ошибки в установке нового ПО, передает «Интерфакс». «Фискальные регистраторы – это единая система учета чеков в точках продаж для контроля налогообложения. Продажи любых товаров без фискальных чеков запрещены», – уточнили в пресс-службе компании «Газпром нефть».

Проблемы на АЗС возникли в нескольких регионах страны, сообщают корреспонденты агентства. Специалисты работают над устранением технического сбоя. Ожидается, что полное восстановление работоспособности системы на АЗС произойдет через несколько часов.

Торговые точки Владивостока, Новосибирска и Барнаула также столкнулись со сбоем в работе самых распространенных в России кассовых аппаратов «Штрих-М». Представители торговых сетей говорят, что перерыв в работе в предновогодние праздники – это «страшный сон розницы», пишет «Медуза». В компании «Штрих-М» отметили, что проблема с фискальными накопителями этого типа есть по всей России.

Специалисты по работе с кассовыми аппаратами предполагают, что у фискальных регистраторов «полетела прошивка». Компания-производитель аппаратов уже выпустила обновление. Однако если некоторые устройства можно обновить дистанционного, то другие требуют выезда специалиста, что затягивает процесс восстановления.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.12.17

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