ФАС обвинила железнодорожников в наживании на пассажирах ... при переоформлении билетов

Московское управление Федеральной антимонопольной службы уличило «дочку» РЖД – Федеральную пассажирскую компанию в нарушении прав пассажиров, желающих переоформить купленный билет на другой поезд. В ведомстве посчитали нарушением то, что при переоформлении ранее приобретенного билета у пассажира возникают дополнительные расходы.

В ФАС заявили, что навязываемые ФПК требования к переоформлению билетов, установленные самовольно, ущемляют права потребителей.

Согласно действующему законодательству, пассажир вправе переоформить билет на другой поезд до той же стации, при условии наличия в нем свободных мест и, если до отправления первоначально выбранного поезда осталось менее 24 часов, и оплатив за данную услугу только сбор в размере 132 рублей. Однако в кассах ФПК в таких случаях требуют от пассажира сдать старый билет и купить новый, который во многих случаях оказывается дороже, а также оплатить сбор за переоформление.

«Таким образом, пассажир вынужден оплатить не только сбор за переоформление, но и возникшую разницу в стоимости указанных билетов», – говорится в сообщении московского УФАС. Более того, указывают антимонопольщики, в случае переоформления электронного билета пассажиру приходиться ждать возврата ранее уплаченных за него денег от 7 дней до месяца.

«Применение естественным монополистом избыточных требований к порядку предоставления услуг препятствует потребителю воспользоваться своим правом на такую услугу и является ярким примером злоупотребления доминирующим положением», – отмечают в ведомстве.

Столичное УФАС признало ФПК нарушившим антимонопольное законодательство в части злоупотребления доминирующим положением на рынке пассажирских перевозок (п. 3 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции). При этом в ведомстве не уточнили меру наказания, которая будет принята к перевозчику. В ФАС лишь заявили, что перевозчик будет оштрафован по статье КоАП РФ «Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке», но размер штрафа пока не определен, передает «Фонтанка». Он будет высчитываться в зависимости от полученной выручки. Минимальный размер штрафа для юридических лиц за подобные нарушения составляет 100 тысяч рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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