ФАС подозревает агрегаторы такси в новогоднем сговоре

Стоимость поездок в такси в России в преддверии Нового года значительно выросла. Об этом написали пользователи социальных сетей. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась этими сообщениями.

В ФАС проверяют действия такси-агрегаторов на предмет возможного завышения цен в преддверии новогодних праздников, пишет РИА «Новости». Замглавы службы Андрей Цариковский не исключает, что речь может идти о картельном сговоре.

«ФАС России начала расследование возможных картельных соглашений между компаниями – агрегаторами такси, в связи с которым им будут направлены запросы о методах формирования цены на перевозки и причинах ее роста (в преддверии Нового года – прим. ред.)», – сообщил Цариковский.

По итогам проверки ФАС проведет анализ представленной информации и примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 25.12.17

Страшная авария в Москве: автобус въехал в подземный переход, есть погибшие и раненые. / Вне зоны доступа: половина федеральных трасс России лишена полноценной связи. / Год после катастрофы: Ту-154 рухнул в Черное море не из-за взрыва, заявил СКР. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»