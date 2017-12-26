Audi отзывает в России три пожароопасных модели

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программы мероприятий по проведению

Компания Audi объявила о добровольном отзыве автомобилей моделей A4, A5, Q5. Об этом сообщает Росстандарт. Программа мероприятий представлена уполномоченным представителем изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем Audi на российском рынке.

Отзыву подлежат 1880 автомобилей, реализованных с 2011 по 2016 годы. Причиной отзыва машин стал возможный отказ дополнительного нагревательного элемента климатической установки, что в редких случаях может привести к оплавлениям и даже возгоранию автомобиля. Техники заменят на автомобилях нагревательный элемент и выполнят обновление программного обеспечения блока управления климатической установки.

Уполномоченные представители изготовителя ООО «Фольксваген Груп Рус» проинформируют владельцев подлежащих отзыву автомобилей. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Москва, Иван Гридин

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