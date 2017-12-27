Детские автобусы в России оборудуют мигалками

В Новом году на автобусы, которые перевозят детей, должны быть установлены проблесковые маячки. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым.

«В целях минимизации риска возникновения дорожно-транспортного происшествия при организованной перевозке групп детей автобусами вносятся изменения в ряд нормативных правовых актов. В частности, введены требования о включении при движении автобуса проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета», – сообщается на сайте кабмина.

Изменениям подлежат «Правила дорожного движения», утвержденные в 1993 году. Там же уточняется понятие «организованная перевозка группы детей». Поправки определяют условия перевозки в автобусах сотрудников туристических и экскурсионных организаций, которые участвуют в программе поездки.

Ужесточаются требования к квалификации водителя – он должен иметь права категории «D» и стаж вождения не менее одного года.

В настоящее время колонны автобусов с детьми должны сопровождать автомобили ГИБДД. Если транспортных средств меньше трех, то в ГИБДД подается специальное уведомление, где указаны дата, маршрут следования, данные транспортной компании, число и возраст детей и имена сопровождающих.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.12.17

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