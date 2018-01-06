У «Аэрофлота» возникли проблемы в Вашингтоне

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» испытывает сложности с обслуживанием своих рейсов в аэропорту Вашингтона. Как сообщила пресс-служба перевозчика, проблемы связаны с погодными условиями и отказом компании SwissPort возможность обслуживать лайнеры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Нью-Йорке и возникшим в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортным коллапсом, компания по наземному обслуживанию рейсов Аэрофлота в Вашингтоне – SwissPort – пока не подтверждает возможность обслуживания рейсов Аэрофлота в аэропорту Вашингтона (IAD)», – говорится в сообщении.

В то же время, аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно. В связи с этим «Аэрофлот» пока не может сообщить точное время отправления задержанных рейсов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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