Минтранс снял ограничения для движения большегрузов весной

С 2018 года в России отменили временные ограничения движения по федеральным автомобильным дорогам в весенний период, связанные со снижением несущей способности полотна. Соответствующее решение было принято Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным агентством.

В пресс-службе Минтранса сообщили, что в приказ ведомства от 12 августа 2011 года № 211 внесены соответствующие изменения, которые прошли государственную регистрацию в Минюсте России. Начиная с 2018 года, такие временные ограничения движения в весенний период вводиться не будут.

В ведомстве заявляют, что на сегодняшний день в нормативном состоянии находятся около 80% автомобильных дорог федерального значения, и этот показатель постоянно увеличивается. Таких результатов удалось достичь благодаря 100-процентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года.

По словам первого заместителя министра транспорта РФ Евгения Дитриха, отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.18

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