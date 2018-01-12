Одной бедой в России стало меньше: глава Минтранса объявил о победе над плохими дорогами

Министр транспорта Максим Соколов заявил, что России удалось развеять миф о плохих дорогах. По итогам 2017 года, почти 80% федеральных автомобильных трасс соответствуют нормативам, установленным правительством.

«Мы достигли исторического рекордного показателя по содержанию федеральных трасс в нормативе. <...> Я думаю, точно никто не кинет камень в прямом и переносном смысле слова. Такого не было у нас никогда. И миф о плохих дорогах, по крайней мере федеральных дорогах, в России в 2017 году, я считаю, точно развеялся», – цитирует Соколова РБК.

По данным Росавтодора, за прошлый год на содержание и ремонт дорог было потрачено 535 млрд рублей. В результате в соответствие с нормативами привели 77,5% федеральных автотрасс. Было отремонтировано свыше 8,8 тысячи км.

Всего в России федеральная дорожная сеть составляет более 50,1 тысячи км. Общая протяженность автомобильных дорог, в том числе региональных, краевых и прочих, превышает 1,5 млн км.

Ранее глава Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что все федеральные трассы приведут к норме к концу 2018 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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