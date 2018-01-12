Mitsubishi отзывает в России более 16 тысяч автомобилей из-за подушек безопасности

Официальный представитель Mitsubishi в России «MMC Рус» объявил об отзыве 16 515 автомобилей этой марки на российском рынке, сообщает Росстандарт.

Под программу попали модели Pajero и i-MiEV, которые были проданы с апреля 2013 года по февраль 2016 года. Причиной отзыва является некорректное срабатывание подушки безопасности переднего пассажира.

Отмечается, что на автомобилях будет проведена замена патрона проблемной подушки безопасности. Все ремонтные работы будут проводиться бесплатно для владельцев.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.01.18

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