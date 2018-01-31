Пассажирка «Победы» зарыла чемодан в лесу, чтобы не платить за багаж

Жительнице Красноярска Дарье Мосуновой пришлось срочно избавиться от чемодана, так как авиакомпания «Победа» изменила правила провоза багажа. Женщина решила закопать поклажу в лесу.

Билеты в Москву Дарья купила еще в октябре 2017 года, однако с тех пор правила изменились, и в аэропорту женщина узнала, что должна доплатить за провоз багажа. По словам Дарьи, банковская карта не сработала, а наличных у нее не оказалось. Тогда женщина приняла решение избавиться от чемодана.

«Фиг с ним, с чемоданом. Я надеваю все наряды на себя и, как Винни-Пух, бегу в лес. Копаю варежками яму и зарываю чемодан. Бегу обратно и с книжками Астафьева прохожу контроль. Женщины недоверчиво смотрят на мою напряженную полноту», – написала Дарья на своей странице в Facebook.

В результате общественница все-таки попала на борт, а чемодан из леса забрала подруга. В комментариях к посту Дарья затем сообщила, что купила билет за 999 рублей, при этом чемодан стоил 499 рублей, а за багаж ее просили доплатить 2000 рублей. Пользователи в Сети нарекли такой способ летать дешево «лафхаком» и похвалили Дарью за смекалку.

Стоит отметить, что согласно новому регламенту в авиабилет входит только перелет и ручная кладь, габариты которой не должны превышать 36х30х27 см. За другие вещи пассажиру придется доплатить.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 31.01.18

В Екатеринбурге с завтрашнего дня начинает действовать повременной пересадочный тариф: напоминаем правила. / Рейсовый автобус вылетел с трассы под Ростовом-на-Дону: 4 погибших, 14 человек получили травмы. / В Крыму зафиксировали резкий скачок пьянства за рулём. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»