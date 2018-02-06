Прокуратура нагрянула в головной офис Audi в Германии по «дизельному делу»

Прокуратура Мюнхена организовала обыски в штаб-квартире немецкой автомобилестроительной компания Audi в городе Ингольштадт. Следственные действия проводятся в рамках дела о «дизельном скандале», пишет газета Sueddeutsche Zeitung.

В сообщении отмечается, что 18 сотрудников прокуратуры совместно с коллегами из Управления уголовной полиции проводят обыски в центральном офисе, а также на заводе автопроизводителя в городе Неккарзульм (земля Баден-Вюртемберг). В Audi подтвердили факт обысков, отметив, что руководство компании сотрудничает с правоохранителями. Ранее появилась информация о том, что обыски состоялись в квартирах инженеров Audi.

Всем этим событиям предшествовал приказ федерального автомобильного управления ФРГ об обязательном отзыве 127 тысяч новых автомобилей Audi с дизельным двигателем V6 TDI. Поводом стал скандал из-за заниженного по документам содержания вредных выбросов в выхлопных газах.

Как напоминает РИА «Новости», автоконцерн Volkswagen, подразделением которого является Audi, обвиняют в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Летом минувшего года Audi организовала бесплатные сервисные услуги с целью улучшить показатели выхлопов 850 тысячах автомобилей. По данным представителя компании, в это число вошли и те машины, которые сейчас подлежат отзыву по указу автомобильного управления ФРГ.

Ко 2 февраля компания Audi обязана была представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 06.02.18

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