Mazda отзывает в России почти 1600 автомобилей из-за проблемы с тормозом

Официальный представитель концерна Mazda в России «Мазда Мотор РУС» объявил вил об отзыве автомобилей модели Mazda 6, сообщает пресс-служба Росстандарта. Отзыву подлежат 1758 машин, реализованных с 2012 по 2015 годы.

Причиной отзыва стал стояночный тормоз с механическим тросовым приводом. Оказалось, что защитный чехол заднего тормозного суппорта может быть недостаточно герметичным, особенно при низкой температуре окружающего воздуха. В связи с этим в суппорт может попасть вода, что способствует коррозии, а это в свою очередь вызовет повышенное сопротивление при перемещении вала привода стояночного тормоза.

В результате появляется риск заедания корродирующего вала в корпусе суппорта, что может привести к подклиниванию тормозных механизмов во время движения и к снижению тормозного усилия стояночного тормоза.

На всех отзываемых автомобиля производитель проверит валы привода стояночного тормоза и в случае выявления следов коррозии заменят сборочный узел тормозного суппорта на модифицированный. При отсутствии следов коррозии на валу привода будет произведена замена защитного чехла на модифицированный.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.02.18

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