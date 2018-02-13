«Аэрофлот» бьет антирекорды по задержке рейсов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» с успехом обновила собственный антирекорд по задержке рейсов. Так, за последние полтора дня авиаперевозчик задержал 17 рейсов, но непогода стала поводом только в 9 случаях, остальные 8 – по техническим причинам.

Вероятно, особое внимание к техническому состоянию лайнеров решили обратить после катастрофы самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний». Как передает телеграм-канал «Mash» в одном только «Шереметьево» с рейсов из-за технических неисправностей были сняты 8 самолетов «Аэрофлота».

По данным канала, сбои в работе систем выявлялись в последний момент, непосредственно перед запуском двигателей перед вылетом. В итоге пассажирам приходилось оставаться в зале ожидания, пока самолеты находились на детальном осмотре с возможной последующей заменой на запанные. Тяжелее остальных пришлось пассажирам, вылетавшим рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Стокгольм. Их продержали в зале ожидания порядка 6 часов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.02.18

Из Кургана в Челябинск, Тюмень и Екатеринбург будут ездить легальные такси. / На Киевском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек. / Карма в действии: мужчина убил свою бывшую жену и погиб в ДТП. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»